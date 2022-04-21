Байден объявил о запрете российским кораблям заходить в американские порты

Также Байден сообщил, что США продолжат предоставлять Украине разведданные и запустят программу по приёму беженцев.

Президент США Джо Байден официально объявил о запрете российским кораблям заходить в американские порты.

Также он сообщил о выделении Украине масштабного пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

«Я объявляю еще одну дополнительную военную помощь Украине на 800 млн долларов. Это тяжелая артиллерия, сотни гаубиц и сотни тысяч боеприпасов к ним. Там также сотни тактических беспилотников», — подчеркнул он.

Еще он призывал россию* обеспечить выход мирного населения из Мариуполя и с завода «Азовсталь».

Курсор писал ранее, что Украина добавила местного еврейского лидера в список госпредателей. Миллионер Вадим Рабинович пришел в политику в 2014 году, а в 2019 году был избран в парламент как глава пророссийской оппозиционной партии. Правительство Украины включило Вадима Рабиновича, депутата и лидера еврейской общины, в список из 111 человек, которых оно назвало предателями в войне с россией.

Также мы писали о том, что канцлеру Германии грозит отставка из-за отказа поставлять в Украину тяжёлое вооружение. СМИ отмечают, что недовольство решением канцлера растет внутри коалиции, но оппозиция может начать вотум недоверия Шольцу уже на следующей неделе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!