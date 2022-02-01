Зеленский: Конфликт с Россией будет означать полномасштабную войну в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что военный конфликт с Россией не только затронет Украину, но и приведет к полномасштабной войне в Европе.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Выступая вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве, Зеленский сказал, что лидеры обсудили шаги по сдерживанию России, добавив, что никто не может предсказать, что произойдет дальше в противостоянии Киева с Москвой.
Зеленский заявил, что Украина ответственно подходит к Минскому соглашению о прекращении огня и войны на востоке Украины, однако Россия постоянно нарушала условия соглашения.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что тысячи элитных российских спецназовцев направляются к границе с Украиной. 14-я бригада спецназа из 2000 первоклассных солдатов, экспертов по диверсиям и тайных оперативников направляется к границе Украины.
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