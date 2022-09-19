Байден ответил, будут ли США защищать Тайвань в случае вторжения Китая

Представитель Белого дома, которого попросили прокомментировать ситуацию, сказал, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

Американский лидер Джо Байден заявил, что в случае китайского вторжения армия США встанет на защиту Тайваня.

Об этом он рассказал в интервью телекомпании CBS.

Корреспондент программы «60 минут» уточнил, будет ли это означать, что американские военные примут участие в защите Тайваня, на что президент ответил: «Да, если это будет беспрецедентное нападение».

Отмечается, что это наиболее недвусмысленное заявление Джо Байдена по этому вопросу на данный момент, потому что ранее США не давали четкого ответа в отношении Тайваня.

Представитель Белого дома прокомментировал, что политика США в отношении островного государства не изменилась.

«Курсор» писал ранее, что лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году. Но в разведуправления США пока нет оснований полагать, что Китай окончательно принял решение о подготовке к силовому захвату острова.

Еще мы писали, что Тайвань обнародовал проект увеличения оборонного бюджета страны на 12,9%, что запланирован на 2023 год. Таким образом, Тайвань шестой год будет поднимать расходы на оборону.

Напомним, что правительство Тайваня сообщило о продолжении военных учений Китая вблизи острова и пересечении пятью самолетами срединной линии Тайваньского залива.