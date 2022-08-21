Тайвань заявил, что китайские самолеты пересекли воздушную границу острова

В воскресенье в районе Тайваня были обнаружены 12 китайских самолетов и 5 китайских кораблей. Пекин продолжает демонстрационные военные действия вблизи острова.

Об этом сообщило Министерство обороны Тайваня.

Пять китайских самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Китай считает Тайвань своей территорией, поэтому проводит учения вблизи Тайваня, несмотря на сильные возражения правительства Тайбэя.

После визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале августа, конфликт обострился, постоянно проводятся учения и испытания с обеих сторон. В качестве ответных мер Китай применил санкции и ужесточил правила торговли.

Ранее «Курсор» писал, что Китай раскрыл свои секреты: военные учения около Тайваня сыграли против него. Китайские военные учения принесли больше пользы Соединенным Штатам, поскольку позволили раскрыть секреты его вооружения, а также вычислить уязвимые места.

Напомним, мы сообщали, что «Мы не приемлем угроз»: Тайвань отреагировал на новый «удар» со стороны Китая. Тайвань прокомментировал решение Китая ввести санкции против официальных лиц, поддерживающих независимость острова.

Также наш сайт информировал про конфликт на Тайване: Китай отказался от переговоров с США. Китай отложил на неопределенный срок некоторые линии переговорного процесса с США в качестве контрмер на визит Нэнси Пелоси на Тайвань.