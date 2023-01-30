По Ирану ударили бомбардировщики-невидимки F-35 — СМИ

В воздушной атаке по военным объектам Ирана, проведенной в ночь на 29 января, вместе с боевыми БПЛА участвовали также многофункциональные бомбардировщики-невидимки F-35.

Об этом haqqin.az сообщил израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.

«На данное время израильское правительство не комментирует уничтожение иранской военной инфраструктуры. Со своей стороны, власти Ирана всячески скрывают истинные масштабы ущерба, понесенного в результате атак с воздуха, ибо в противном случае им пришлось бы признать полную техническую беспомощность противовоздушной обороны КСИР», — сказал эксперт.

По словам Ауслендера, в ходе налета на Иран ВВС Израиля использовали тактику, впервые примененную в 2007 году во время операции «Фруктовый сад», целью которой было уничтожение ядерного реактора, строившегося в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

«В ходе этой операции средства радиоэлектронной борьбы ЦАХАЛа выключили сирийские системы ПВО, подав на их мониторы «безмятежное» воздушное пространство над Сирией. Именно в этот период самолеты израильских ВВС пересекли незамеченными сирийскую границу, сравняли с землей ядерный объект и благополучно вернулись на свои базы», — считает эксперт.

Он отметил «чрезвычайно низкий уровень иранской противовоздушной обороны, сопоставимый, разве что, с уровнем российской ПВО». Также, по словам эксперта, ударами БПЛА и ракет, запущенных с самолетов, под Исфаханом был уничтожен один из крупнейших в Иране подземных складов боеприпасов. О силе и точности удара свидетельствует локальное землетрясение в 5-6 баллов по шкале Рихтера.

Как сообщал Курсор, иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

Минобороны Ирана объявило, что взрыв на военном объекте в городе Исфахан был вызван атакой беспилотников. Якобы было сбито три беспилотных летательных аппарата.

Telegram-каналы, связанные с КСИР, предупредили, что «Иран отомстит за это, ждите, пока беспилотники ударят по сионистским нефтяным танкерам».

Также Курсор информировал о том, что несмотря на заявления Ирана, атака беспилотников на Иран в Исфахане имела огромный успех, свидетельствуют данные западных разведывательных источников.

Ранее Курсор сообщал про атаку на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы.

Позже стало известно, что Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах. Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

Также мы писали, что в США отреагировали на масштабный удар по Ирану.