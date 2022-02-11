Байден подписал распоряжение о создании фондов помощи Афганистану и жертвам терроризма

Президент США Джо Байден подписал указ о высвобождении 7 миллиардов из активов афганского центробанка и создании фондов помощи афганскому народу и жертвам терроризма 11 сентября.

Сегодня, 11 февраля, стало известно о том, что президент США Джо Байден в пятницу подписал указ, направленный на высвобождение активов афганского центрального банка на сумму 7 миллиардов долларов для создания фондов гуманитарной помощи.

Сообщается, что помощь будет направлена на нужды афганскому народу, а также для продолжающихся судебных разбирательств, возбужденных американскими жертвами терроризма, включая теракты 11 сентября 2001 года, связанные с угнанными самолетами и уничтожением башен-близнецов.

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