Байден рассказал, как сбитый аэростат повлияет на отношения США и Китая

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что отношения между Вашингтоном и Пекином не были ослаблены после того, как Соединенные Штаты в выходные сбили китайский шпионский аэростат.

Выступая перед журналистами у Белого дома, Байден сказал, что всегда считал, что аэростат необходимо сбить, «как только это будет уместно».

На вопрос, ослабляет ли инцидент с аэростатом отношения США и Китая, Байден ответил: «Нет. Мы ясно дали понять Китаю, что собираемся делать. Они понимают нашу позицию. Мы не собираемся отступать».

США в субботу сбили китайский аэростат у побережья Каролины. Телевизионные новости в прямом эфире запечатлели момент его падения. На живых кадрах был виден небольшой взрыв, после которого шар медленно падает в воду.

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Пентагон зафиксировал уже второй китайский шар-шпион в небе.