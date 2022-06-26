В Германии пройдет саммит G7, на котором мировые лидеры, как ожидается, согласуют введение эмбарго на золото из россии. В сети опубликовали видео прилета американского президента в Мюнхен.

Президент США Джо Байден прилетел в Германию, где состоится встреча лидеров стран G7.

На встрече в Мюнхене, как пишет Bloomberg, президент США и другие лидеры «Группы семи» должны согласовать введение эмбарго на российское золото. Запрет будет касаться золота, которое впервые вывозится из россии* в страны G7.

Экспорт золота приносит россии десятки миллиардов долларов, которые затем используются для производства оружия и нападения на мирные страны: в частности Украину, а также спонсирования международного терроризма, в том числе Хизбаллы.

На запланированном на июль саммите НАТО в Мадриде обсудят крупнейшее военное вторжение со времен холодной войны.

«Курсор» писал, что посол рф предлагал США «тайное перемирие». По сообщениям, Антонов предложил «тайное перемирие» бывшему послу США в Афганистане Залмаю Халилзадому, а также рассказал о «нацистах в Киеве».

Редакция сообщала, что Украине нужны масштабные поставки тяжелого вооружения для противостояния россии. Неминуемая победа украинской армии требует быстрого и усиленного обеспечения защитников тяжелым вооружением, которое сможет остановить угрозу диктаторского путинского режима.

Также мы писали, что иранцам, состоявшим в КСИР, разрешили въезжать в США. Бывшим военнослужащим КСИР будет разрешен въезд в США, если они «не представляют опасности для безопасности США».