Байден упал на трапе самолета в Польше

Президент США упал, когда поднимался по трапу самолета Air Force One, который вылетал из Варшавы (Польша).

Об этом сообщает New York Post.

80-летний Байден упал вперед примерно на полпути по лестнице к самолету, когда пытался сесть в варшавском аэропорту имени Шопена. Вскоре президент снова встал и направился к двери, быстро помахав рукой перед тем, как войти в салон самолет.

JUST IN — Biden stumbled and fell forward while going up the main stairs of Air Force One departing Warsaw, Poland pic.twitter.com/5w2FJpRcjW — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 22, 2023

Это как минимум третий случай падения президента при попытке сесть на борт Air Force One. Так, в марте 2021 года Байден дважды споткнулся и упал, когда собирался вылететь в Грузию. В то время тогдашний заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила в этом несвоевременный порыв ветра.

В мае 2022 года Байден тоже ненадолго потерял равновесие, когда поднимался по ступенькам Air Force One на базе ВВС Эндрюс по пути в Иллинойс. В этом случае американские президент вовремя спохватился, чтобы предотвратить падение, и крепко схватился за поручень правой рукой, когда шел к самолету.

Похожая ситуация произошла вчера, 21 февраля, с одним из членов делегации президента США Джо Байдена, свалившимся с трапа самолета, когда американская сторона приземлилась в аэропорту Варшавы. Он неожиданно споткнулся и начал падать вниз, по пути задев других членов делегации. Видео этого инцидента смотрите здесь.

Также «Курсор» сообщал, что во вторник Байден выступил в Польше, посвятив его теме войны Украины против *россии и другим вопросам. О главных тезисах читайте здесь.

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