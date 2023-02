Байден упал на трапе самолета в Польше

Президент США упал, когда поднимался по трапу самолета Air Force One, который вылетал из Варшавы (Польша).

Об этом сообщает New York Post.

80-летний Байден упал вперед примерно на полпути по лестнице к самолету, когда пытался сесть в варшавском аэропорту имени Шопена. Вскоре президент снова встал и направился к двери, быстро помахав рукой перед тем, как войти в салон самолет.

JUST IN — Biden stumbled and fell forward while going up the main stairs of Air Force One departing Warsaw, Poland pic.twitter.com/5w2FJpRcjW

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 22, 2023