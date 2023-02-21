Член делегации Байдена упал с трапа самолета: появилось видео

Один из членов делегации президента США Джо Байдена свалился с трапа самолета после того, как делегация приземлилась в аэропорту Варшавы.

Мужчина неожиданно споткнулся во время спуска с трапа и начал падать вниз, по пути врезавшись во впереди идущих членов делегации. На видео американский лидер замечен не был.

Отметим, что сегодня, 21 февраля, Байден прибыл в Польшу и уже встретился в президентском дворце в Варшаве с президентом восточно-европейской страны Анджеем Дудой. В церемонии приняли участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, глава МИД Збигнев Рау, глава канцелярии президента Гражина Игначак-Бандич и глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера.



Следует отметить, что Байден неожиданно покинул Вашингтон и вчера, 20 февраля, приехал в Киев на поезде и Польши. В украинской столице он посетил несколько мест и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским на Банковой. Фото и видео прибытия Байдена смотрите здесь и здесь.

В ходе брифинга в Киеве Байден сказал, что президент *россии владимир путин стремится полностью уничтожить Украину, но уже сейчас терпит поражение, ибо рф ничего не может противопоставить мощи ВСУ и западному вооружению. По его словам, впереди тяжелые дни, недели и годы, а более подробно об этом читайте в нашем материале.

Чуть позже журналисты обнародовали детали тайного визита Байдена в Украину, а в кремле заявили, что президент США «клялся в верности неонацистскому режиму до гроба».

Также «Курсор» сообщал, что у Байдена поделились деталями переговоров с Зеленским, а сегодня, 21 февраля, высказались о речи путина перед федеральным собранием.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!