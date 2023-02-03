Байден заявил Иордании, что США поддерживают правовой статус-кво мечети Аль-Акса

Президент США Джо Байден встречается с королем Абдаллой II в Белом доме и подтверждает «острую необходимость сохранения исторического статус-кво» в Иерусалиме.

Президент США Джо Байден подчеркнул свою поддержку правового «статус-кво» комплекса мечети Аль-Акса в Иерусалиме на встрече в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II, сообщает AFP.

В Белом доме сообщили, что Байден, король и наследный принц Хусейн устроили частный обед, на котором президент США «подтвердил тесный и прочный характер дружбы между США и Иорданией».

Ссылаясь на напряженность вокруг мечети Аль-Акса, Байден подтвердил «острую необходимость сохранения исторического статус-кво», говорится в заявлении. Байден также признал «решающую роль Иордании как хранителя мусульманских святынь в Иерусалиме», сообщает Белый дом.

Что касается израильско-палестинского арабского конфликта, Байден подтвердил позицию США, заключающуюся в «решительной поддержке решения о создании двух государств», а также поблагодарил короля Абдаллу «за его тесное партнерство и ту роль, которую он и Иордания играют как сила стабильности на Ближнем Востоке».

Визит короля Иордании в Вашингтон состоялся через неделю после его встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Аммане.

Два лидера обсудили региональные вопросы, особенно стратегическое сотрудничество, безопасность и экономическое сотрудничество между Израилем и Иорданией, которое способствует региональной стабильности. Они также высоко оценили давнюю дружбу и партнерство между Израилем и Хашимитским Королевством. Согласно иорданскому пресс-релизу, король Иордании подчеркнул Нетаниягу, что «необходимо соблюдать исторический и правовой статус-кво в мечети Аль-Акса».

Встреча короля Абдаллы и Нетаниягу последовала за инцидентом, в ходе которого посол Иордании в Израиле был задержан у входа на Храмовую гору.

Ранее Курсор писал о напряженная ситуация вокруг Храмовой горы: Нетаниягу дал обещание королю Иордании. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как сообщается, пообещал королю Иордании Абдалле II, что статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме будет сохранен во время их встречи во вторник.

Курсор сообщал, что послы Израиля и Палестины поссорились на экстренной сессии ООН по Храмовой горе. Постппред Израиля в ООН раскритиковал палестинцев на экстренном заседании СБ ООН, посвященном недавнему визиту министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме.

Наша редакция писала, что, несмотря на опасения служб безопасности и просьбы Нетаниягу отложить восхождение, Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, при этом никаких критических ситуаций не произошло.

Напомним, что Иордания вызвала посла Израиля из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору.