Барбра Стрейзанд вызвала споры твитом об «антисионизме»

Твит Барбры Стрейзанд об антисионизме и антисемитизме отражает часто обсуждаемый вопрос о том, когда заканчивается критика Израиля и начинается ненависть к евреям.

«Когда антисионизм перерастает в широкий антисемитизм?» — этот вопрос задала еврейско-американская певица и актриса Барбра Стрейзанд в своем Твиттере в ответ на решение студенческих групп Калифорнийского университета на юридическом факультете Беркли запретить сионистам посещать кампус.

Действительно, этот вопрос отражает часто обсуждаемую тему о том, когда заканчивается критика Израиля и сионистской идеологии и начинается ненависть к евреям.

Несколько видных членов еврейского Твиттера (JTwitter) поспешили ответить на вопрос Стрейзанд, и многие придерживались мнения, что антисионизм сам по себе является антисемитизмом, пишет Jerusalem Post.

«Довольно рано», — ответила певице заместитель мэра Иерусалима Флер Хассан-Наум.

Pretty early — פלר חסן נחום Fleur Hassan-Nahoum (@FleurHassanN) October 2, 2022

«Антисионизм — вера в то, что Государство Израиль не должно существовать как еврейское государство — является антисемитизмом», — объяснил еврейский активист и недавний израильский репатриант Блейк Флейтон.

Anti-Zionism, the belief that the State of Israel should not and must not exist as a Jewish state, is antisemitism. Either in intent, in effect, or both. — Blake Flayton (@blakeflayton) October 1, 2022

«Отрицание права евреев на самоопределение по определению является антисемитизмом, — написала в Твиттере наблюдательная неправительственная организация StopAntisemitism. — В конце концов, они всегда «охотятся» за всеми нами. Просто у современного антисемитизма есть новая цель: сионизм».

Как отметил профессор Уильям Колбренер из Университета Бар-Илан, «это одно и то же».

Предыстория твита Стрейзанд и множество откликов на него были связаны с недавним решением нескольких студенческих групп в Беркли, возглавляемых студентами-юристами Калифорнийского университета в Беркли, поддерживающими Палестину, внести поправки в свои уставы, запрещающие «открытым» сионистам появляться в Кампусе юридической школы.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Швеции больница несправедливо уволила врача, пожаловавшегося на антисемитские издевательства.