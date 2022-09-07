В Швеции больница несправедливо уволила врача, пожаловавшегося на антисемитские издевательства

Престижная больница недалеко от Стокгольма несправедливо уволила врача-еврея, который жаловался на антисемитские издевательства со стороны своего начальника.

Решение местного суда в четверг, что, по-видимому, положило конец широко освещаемому делу, которое привлекло внимание к антисемитизму в Швеции. Больница Каролинского университета заявила, что оспаривает решение Суда по трудовым спорам Швеции, но не будет его обжаловать.

Дело началось в 2018 году, когда хирург-еврей, попросивший остаться анонимным в суде и сообщениях СМИ из соображений карьеры и возможности семейных преследований, рассказал журналистам о предполагаемых антисемитских комментариях бывшего главы Каролинского отделения.

Бывший начальник отдела по имени Инти Передо якобы публиковал в Facebook антисемитские карикатуры и тексты. Примерно в то же время он потребовал, чтобы хирург, опытный врач, который был одним из немногих еврейских сотрудников больницы и единственным евреем, работавшим под руководством Передо, получил наблюдение во время операции.

Передо также отметил хирурга перед наблюдательной комиссией как угрозу безопасности пациента, сославшись на безрассудное поведение, которое, по мнению Трудового суда, было ложным обвинением.

Хирург связался с Центром Симона Визенталя, который протестовал против того, что они и хирург назвали антисемитским преследованием на рабочем месте. Передо ушел с этой должности, но был переназначен. Тем временем хирург был уволен в прошлом году. В больнице сослались на «трудности сотрудничества» со стороны хирурга.

После увольнения Медицинская ассоциация Швеции, профсоюз рабочих, подала в суд на больницу за незаконное увольнение из-за этнической принадлежности хирурга. Суд принял его заявление о том, что увольнение было незаконным и дискриминационным, сообщила газета Dagens Nyheter, и больнице было приказано восстановить хирурга на работе и выплатить ему около 121 000 долларов в качестве компенсации за ущерб.

Публично оспаривая решение, пресс-секретарь заявил, что больница не подает апелляцию только потому, что «мы знаем, что если мы будем оспаривать, это будет длительный судебный процесс», который «не будет полезен ни для одной из сторон».

На вопрос журналистов, поступила бы Каролинска по-другому, представитель больницы сказал Dagens Nyheter: «Мы сделали все, что могли».

Дело в Каролинске развернулось на фоне усилий по решению проблемы антисемитизма в Швеции, где 27% всех преступлений на почве религиозной ненависти в 2020 году были направлены против евреев, хотя их меньшинство в 20 000 человек составляет 0,1% населения. Нападения совершаются как неонацистами, так и иммигрантами-мусульманами.

В прошлом году тогдашний премьер-министр Швеции Стефан Лофвен принимал у себя в Мальмё медиа-гигантов и иностранных высокопоставленных лиц на конференции по борьбе с антисемитизмом. Он призвал интернет-компании, такие как Twitter и Meta, сделать больше, чтобы остановить распространение ненависти к евреям в Интернете.

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