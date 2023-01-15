Бармены назвали десять вещей, которые больше всего раздражают в клиентах

«Если вы хотите выкинуть деньги на ветер, лучше дайте мне чаевые», — считают бармены, когда клиент просит налить в чай дорогой ликер.

Если вам интересно узнать, не осуждают ли ваше поведение в баре, то ознакомьтесь со списком тех вещей, которые особенно раздражают барменов. Возможно вы и за собой обнаружите кое-что из перечисленного?

Об этом пишет Daily Mail.

Бригада барменов рассказала, что их действительно бесит, когда речь идет о клиентах и ​​их поведении.

Вопросы о «настоящей» работе. Таким вопросом посетитель как бы подчеркивает, что не считает профессию бармена достойной уважения, и работать тут могут только студенты или в качестве подработки.

Клиент просит напиток «покрепче», но не хочет оплачивать за это. Бармен из Флориды говорит: «Не просите меня сделать ваш напиток крепким. Скорее всего, я бы и раньше бесплатно налил вам ваш напиток, но поскольку вы попросили меня сделать его крепче и не захотели оплачивать за это, то я вытаскиваю джиггер (меру)».

Выкладывание рук на барную стойку. Клэнси Брукер из Австралии рассказала, насколько ее раздражает, когда люди кладут руки на барную стойку: «Меня очень раздражает, когда люди подходят к бару и кладут на него руки. Где мне теперь делать вам напитки, сэр?»

Просят «удиви меня». Если человек хотя бы назовет свои предпочтения, то его можно удивить. А как можно удивить незнакомого человека? Бармен из Турции рассказала: «Когда кто-то говорит «удиви меня»… эммм, нет, я не хочу этого делать. Я не собираюсь рисковать делать для вас напиток, который вы может быть ненавидите. И совсем другое дело, если кто-то говорит: «Я люблю текилу, можешь удивить меня напитком? «

Не читают названия на пивных кранах, хотя они расположены буквально под носом. Бармен из США Рэйчел выходит из себя, когда люди спрашивают, какое пиво есть на разлив, а сами просто сидят перед рядом кранов со всеми предложениями на виду.

Просьбы налить дорогие ликеры в многослойные коктейли. Бывает, что клиенты просят премиальные спиртные напитки добавить в чай ​​со льдом. Бармены говорят: «Если вы хотите выкинуть деньги на ветер, лучше дайте мне чаевые».

Когда не проходит оплата по карте. Это всегда неудобный момент. И для клиента, и для бармена. Большинство людей восклицают: «Это невозможно», а некоторые начинают просматривать свои банковские счета и показывать бармену, сколько денег у них там есть.

Заказывают воду и не пьют ее. Бармены рассказали, что это распространенное явление: люди приходят, заказывают воду и сидят в баре по 8 часов подряд.

Многие бармены откровенно не понимают поведения клиентов, поэтому учтите их советы и ваш следующий поход в бар может пройти гораздо лучше.

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