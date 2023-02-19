Бегут как тараканы: под Угледаром украинские защитники заставили россиян бежать в разные стороны

Война в Украине длится почти год, и самые ожесточенные бои происходят в Донецкой области.

Украинские военные продолжают эффективно держать оборону в Донецкой области, несмотря на наступление российских оккупационных войск.

Недавно в телеграмм-канале «Supernova+ | Война с Россией | Кадры с фронта | Новости Украины» сообщили о разгроме российских оккупантов в Угледаре.

В ходе штурмовых действий российские оккупанты из 155 бригады морской пехоты вс рф* были нанесены серьезные удары и массово «попадали» с ног благодаря высокоточной работе украинских военных. Несмотря на сосредоточение основных усилий на наступлении в Донецкой области, российские оккупанты несут рекордные потери, в то время как украинские военные продолжают защищать свою страну.

Попытка российских оккупантов проникнуть в руины дома незаметно для украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) закончилась неудачей. Несмотря на это, некоторые из россиян все же попытались бежать, однако их попытки были сорваны ударом украинских военных. Все это произошло в рамках продолжающейся боевой операции украинских военных против российских оккупантов на Донбассе. В результате таких операций, ВСУ не только удерживают оборону, но и активно наступают на вражеские позиции, нанося им значительный ущерб и причиняя рекордные потери.

Ранее «Курсор» информировал, что в Украине рассказали, какие еще регионы может атаковать рф в новом наступлении. Ожидается, что враг нанесет новый удар по северо-восточным районам Харьковской области или югу Запорожской.

Напоминаем, что в сети показали жуткие кадры с Донбасса. Российские военные полностью уничтожают украинские города, используя тактику выжженной земли. Особенно страдают сейчас населенные пункты Донбасса.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!