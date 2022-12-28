В рф рассказали, на сколько сократилась экономика страны за 11 месяцев

Премьер-министр россии* михаил мишустин заявил в среду, что российский валовой внутренний продукт (ВВП) упадал на 2% в первые 11 месяцев 2022 года, добавив, что «негативные прогнозы относительно российской экономики не оправдались».

По оценкам Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ВВП россии сократится на 3,4–4,5% в 2022 году.

Мишустин заявил, что внутренний рынок труда остается стабильным, а безработица достигла «исторического минимума» в ноябре на уровне 3,7%.

Он также отметил, что в рф зафиксирован рост в строительстве, сельском хозяйстве и производстве оборудования, и в ближайшие два года планируется удвоить производство автомобилей.

Ранее Курсор писал, сколько россиян поддерживают войну против Украины: статистика. В социологическом опросе участников попросили объяснить их позицию касаемо переговоров.

Кроме того, москва надеется, что Запад окажет давление на Украину — эксперты ISW.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.