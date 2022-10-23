Беларусь отправила еще одну партию танков Т-72 в рф: появилось видео

Отмечается, что за последние недели на территории рф уехало минимум 94 танка Т-72А и около 44 грузовиков Урал.

Со станции Уречье (Любанский район, Минская область) на станцию ​​Успенская (Ростовская область, рф) отправился эшелон белорусских танков для россии.

Об этом сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси.

Всего в эшелоне 24 снятых с хранения Т-72А.

Также опубликовано соответствующее видео и документы, подтверждающие отправку груза.

Подчеркивается, что в поселке Уречье, откуда стартовал эшелон, расположена 969-я база резерва танков.

Аналитики проекта «Белорусские Гаюн» сообщают, что это уже шестая группа платформ с расконсервированными танками, которую Беларусь передала рф.

Груз должен прибыть ориентировочно 26 октября.

Отмечается, что за последние недели на территории рф уехало минимум 94 танка Т-72А и около 44 грузовиков Урал.

В то же время власти Беларуси заявили ранее, что рф опрокидывает технику и личный состав на территорию страны. Это происходит в рамках развертывания совместной группировки войск.

В Беларусь ожидают прибытия 9000 российских военных, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и около 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

Также в Минске были зафиксированы полеты МиГ-31, являющиеся носителями ракет Х-47М «Кинжал» или Р-37, пишет Милитарный.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.