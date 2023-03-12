Белый дом планирует ужесточить ограничения на экспорт микросхем в Китай — СМИ

Правительство США проинформировало американские компании, что уже в следующем месяце планирует объявить о новых ограничениях на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай, которые направлены на предотвращение развития в стране передовой индустрии микросхем.
Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что новые правила могут удвоить количество машин, требующих специальных лицензий для экспорта, что создаст дополнительные препятствия для некоторых производителей оборудования.
Они будут требовать экспортных лицензий на определенные машины и запрещать гражданам США работать в Китае и других странах, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. Есть также положения, ограничивающие поддержку или продажу технологий для определенных типов продукции.
В то же время США планируют координировать действия с правительствами Нидерландов и Японии – двумя другими ключевыми странами для производства оборудования по изготовлению микросхем.
Как сообщал Курсор, министерство торговли Китая призвало Соединенные Штаты прекратить подавление предприятий страны после того, как Вашингтон обнародовал дополнительные санкции, направленные против более 20 китайских компаний.
Ранее Министерство обороны Китая также призвало Вашингтон прекратить «вмешательство» в тайваньскую проблему, предупредив, что вооруженные силы страны примут ответные меры на любые действия, которые будут сочтены провокационными или связанными с внешним влиянием, заявил сегодня в пятницу официальный представитель министерства Тан Кефэй.
«Китай требует, чтобы США прекратили продажу оружия Тайваню и прекратили военные контакты с Тайбэем», — заявил представитель, призвав Вашингтон прекратить нагнетать напряженность в Тайваньском проливе.
До этого Курсор писал о том, что Си Цзиньпин рассказал, какую позицию занял Китай по войне в Украине.