Белый дом планирует ужесточить ограничения на экспорт микросхем в Китай — СМИ

США планируют координировать действия с правительствами Нидерландов и Японии – двумя другими ключевыми странами для производства оборудования по изготовлению микросхем.

Правительство США проинформировало американские компании, что уже в следующем месяце планирует объявить о новых ограничениях на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай, которые направлены на предотвращение развития в стране передовой индустрии микросхем.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что новые правила могут удвоить количество машин, требующих специальных лицензий для экспорта, что создаст дополнительные препятствия для некоторых производителей оборудования.

Они будут требовать экспортных лицензий на определенные машины и запрещать гражданам США работать в Китае и других странах, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. Есть также положения, ограничивающие поддержку или продажу технологий для определенных типов продукции.