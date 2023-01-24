Белый дом сделал заявление касательно секретных документов Байдена

Белый дом заявляет, что обыск в доме Байдена в пятницу был проведен после «добровольного активного предложения» его личных адвокатов.

Белый дом заявил, что обыск, проведенный Министерством юстиции в доме президента Джо Байдена в пятницу, был проведен после «добровольного и упреждающего предложения» его личных адвокатов департаменту.

Об этом сообщает Reuters.

Офис юрисконсульта Белого дома также заявил, что рассматривает недавние запросы на запись от комитета по надзору Палаты представителей, возглавляемого республиканцами, и пообещал уважать законодательный надзор, но предупредил, что его сотрудничество может быть ограничено привилегиями исполнительной власти и продолжающимся расследованием Министерства юстиции.

Личный поверенный Байдена Боб Бауэр заявил, что в ходе нового обыска дома Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) департамент обнаружил еще шесть документов, в том числе документы с классификационными отметками.

По словам Бауэра, документы, по-видимому, связаны с пребыванием Байдена на посту вице-президента, а также с его пребыванием в Сенате США, и были обнаружены после того, как адвокат Байдена предоставил полный доступ в помещение, поскольку департамент расследует его хранение секретных материалов.

«Это было добровольное упреждающее предложение личных адвокатов президента Министерству юстиции о доступе в дом», — заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Ян Сэмс.

Сэмс отказался уточнить точное содержание материалов, взятых из дома в Уилмингтоне. По словам Белого дома, Байдена информировали на протяжении всего этого процесса.

Ранее в этом месяце юрист Белого дома заявил, что «небольшое количество документов» с секретными пометками, которые связаны с Байденом и, по-видимому, принадлежат администрации Обамы, находятся на рассмотрении Министерства юстиции и Национального архива.

Два дня спустя стало известно, что помощники Байдена обнаружили как минимум еще одну партию секретных документов в месте, отдельном от вашингтонского офиса, который он использовал после ухода из администрации Обамы.

Республиканцы в Палате представителей требуют, чтобы Белый дом передал всю информацию, связанную с его поисками, в результате которых были обнаружены секретные документы.

Ранее Курсор писал, что Байден сделал заявление о секретных документах. Президент США Джо Байден заявил, что полностью сотрудничает после того, как в его доме и бывшем офисе были обнаружены секретные документы и официальные записи.

Кроме этого, Блинкен сделал заявление о секретных документах Байдена. Госсекретарь Энтони Блинкен говорит, что будет полностью сотрудничать, если специальный прокурор, исследующий секретные документы президента США Джо Байдена, вызовет его.

Курсор сообщал, что у Байдена нашли еще несколько секретных документов. Американские президенты имею привычку оставлять у себя дома секретные государственные документы. Сначала несколько папок нашли у Трампа, а теперь и у Байдена.