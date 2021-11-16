Белый дом собирается бойкотировать Олимпийские игры в Пекине — СМИ

Бойкот будет объявлен в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

Администрация президента СШа Джо Байдена может объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Так, туда не будет ехать ни сам президент страны, ни другие представители политической элиты.

Об этом сообщили на портале The Washington Post.

Сообщается, что Байдену подали официальную рекомендацию по этому поводу и, скорее всего, американский президент ее утвердит уже к концу месяца.

Бойкот будет объявлен в связи с тем, что США обвиняют Китай в нарушении прав человека. К полному бойкоту призывали также сенаторы и правозащитные группы.

Однако в Белом доме решили, что бойкот будет носить лишь дипломатический характер, чтобы не ущемлять интересы американских спортсменов.

Ранее Курсор сообщал, что генерал армии США назвал место, где Россия может начать военное наступление в Европе. Американский генерал Бен Ходжес заявил, что Россия может начать военные действия в Европе в районе Сувальского коридора, соединяющего Беларусь с Калининградской областью. При этом Сувальский коридор служит сухопутным сообщением между странами НАТО и ЕС и странами Балтии.

Кроме того, мы писали, что США обвинили Россию в проведении опасных испытаний нового оружия в космосе.

В США опасаются срыва президентских выборов в 2024 году.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.