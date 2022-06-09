Беннет поприветствовал МАГАТЭ за резкое заявление в адрес Ирана

Решение МАГАТЭ — это признак растущего нетерпения Запада после того, как в марте зашли в тупик переговоры о возрождении исторического ядерного соглашения 2015 года с Ираном.

Премьер-министр Нафтали Беннетт поприветствовал Международное агентство по атомной энергии, наблюдающее за ядерной сферой ООН, за его решение осудить Иран за его ядерную программу.

«Это важное решение, раскрывающее истинное лицо Ирана», — говорит Беннет.

В решении «указывается, что Иран не сотрудничает с МАГАТЭ и не выполняет его инструкции».

«Сегодняшнее голосование в МАГАТЭ — четкое предупреждение Ирану: если Иран продолжит свою деятельность, ведущие страны вернут этот вопрос в Совет Безопасности», — сказал Беннет.

Напомним, что Международное агентство по атомной энергии заявило, что приняло резолюцию, официально критикующую Иран за отсутствие сотрудничества с ядерной инспекцией ООН, сообщили AFP дипломатические источники.

Предложение, внесенное Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Германией, но против которого проголосовали россия* и Китай, является первым с июня 2020 года, в котором содержится критика Ирана.

Редакция ранее писала, что Израиль направил самолет с гуманитарной помощью в Украину.

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