Контрнаступление Украины: стало известно об освобождении важного поселка в Харьковской области

Генеральный штаб 26 августа впервые сообщил, что ВСУ зашли в поселок Купянск-Узловой.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны зашли в поселок Купянск-Узловой в Харьковской области.

Эта точка – важный опорный пункт: его нужно было освободить, чтобы продолжить движение на запад вглубь оккупированной Луганщины.

У Генштабі підтвердили, що ЗСУ зайшли у Куп’янськ-Вузловий https://t.co/tZvIRaJkao pic.twitter.com/FjSwdO2O9N — Українська Медійна Мережа/ Ukrainian Media Network (@UMN_ua) September 27, 2022

Купянск-Узловой – это большой поселок, южный пригород Купянска, где находится одноименная железнодорожная станция, которая является большим железнодорожным узлом, обеспечивающим сообщение железной дорогой со станциями Харьков, Валуйки, Святогорск, Белгород, Попасная, Купянск-Южный.

Россия ранее использовала железнодорожную инфраструктуру станции для опрокидывания своих сил из Белгородской области на временно оккупированную территорию восточных областей Украины.

Контроль прилегающих к Купянску населенных пунктов обеспечивает продолжение движения по освобождению оккупированной Луганщины.