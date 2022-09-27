Контрнаступление Украины: стало известно об освобождении важного поселка в Харьковской области

10:40, Сегодня
Общество, Мировые новости
война фото
Фото: МВД Украины

Генеральный штаб 26 августа впервые сообщил, что ВСУ зашли в поселок Купянск-Узловой.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны зашли в поселок Купянск-Узловой в Харьковской области.

Эта точка – важный опорный пункт: его нужно было освободить, чтобы продолжить движение на запад вглубь оккупированной Луганщины.

 

Купянск-Узловой – это большой поселок, южный пригород Купянска, где находится одноименная железнодорожная станция, которая является большим железнодорожным узлом, обеспечивающим сообщение железной дорогой со станциями Харьков, Валуйки, Святогорск, Белгород, Попасная, Купянск-Южный.

Россия ранее использовала железнодорожную инфраструктуру станции для опрокидывания своих сил из Белгородской области на временно оккупированную территорию восточных областей Украины.

Контроль прилегающих к Купянску населенных пунктов обеспечивает продолжение движения по освобождению оккупированной Луганщины.

Известно, что сам город Купянск в Харьковской области армия рф оккупировала 27 февраля 2022 года. 10 сентября в Украине подтвердили, что город Купянск Харьковской области освобожден от российской оккупации.

Таким образом, Вооруженные Силы Украины продлили контрнаступательные действия, чтобы отрезать россиян от стратегических логистических центров.

Ранее Курсор писал, что в рф могут объявить военное положение и запретить выезд из страны.

Также мы сообщали, как путин и лукашенко пожаловались друг другу на Запад: Не уважают.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.