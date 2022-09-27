Контрнаступление Украины: стало известно об освобождении важного поселка в Харьковской области

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны зашли в поселок Купянск-Узловой в Харьковской области.
Эта точка – важный опорный пункт: его нужно было освободить, чтобы продолжить движение на запад вглубь оккупированной Луганщины.
Купянск-Узловой – это большой поселок, южный пригород Купянска, где находится одноименная железнодорожная станция, которая является большим железнодорожным узлом, обеспечивающим сообщение железной дорогой со станциями Харьков, Валуйки, Святогорск, Белгород, Попасная, Купянск-Южный.
Россия ранее использовала железнодорожную инфраструктуру станции для опрокидывания своих сил из Белгородской области на временно оккупированную территорию восточных областей Украины.
Контроль прилегающих к Купянску населенных пунктов обеспечивает продолжение движения по освобождению оккупированной Луганщины.
Известно, что сам город Купянск в Харьковской области армия рф оккупировала 27 февраля 2022 года. 10 сентября в Украине подтвердили, что город Купянск Харьковской области освобожден от российской оккупации.
Таким образом, Вооруженные Силы Украины продлили контрнаступательные действия, чтобы отрезать россиян от стратегических логистических центров.
Ранее Курсор писал, что в рф могут объявить военное положение и запретить выезд из страны.
Также мы сообщали, как путин и лукашенко пожаловались друг другу на Запад: Не уважают.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!