Бернар-Анри Леви: в Украине сейчас решается судьба мирового порядка

Французский философ и известный писатель Бернар-Анри Леви представил в Тель-Авиве свой новый фильм «Почему Украина?» (Why Ukraine?). Это рассказ о войне, российском вторжении и смелости украинских бойцов. Кадры, которые показаны в ленте, он снимал с первых недель войны.
Бернар-Анри Леви признался перед показом, что с самого начала развязанной рф* войны он чувствовал необходимость поехать в Украину, чтобы увидеть все своими глазами, задокументировать и передать всему миру.
Леви ранее не раз вел съемки в странах, охваченных войнами или внутренними конфликтами. Он работал в Сирии, Боснии, а в Украину приезжал во время «оранжевой революции» в 2004 году. Но эта война, по его мнению, совершенно особенная.
Во время съемок фильма Леви ездил по всей Украине и, признается: все время чувствовал, что нет ничего важнее того, что он сейчас делает.
Израильские зрители одними из первых в мире увидели этот фильм. Для Бернара-Анри Леви это особенно важно, ведь, по его словам, у него две родины – Франция и Израиль. Показ организовал израильский телеканал i24news.
Леви надеется, что его фильм донесет до мира хотя бы часть того горя и ужаса, с которыми сейчас сталкиваются украинцы. А еще он призывает мир не поддаваться «усталости от войны», ведь именно этого ждет путин и его армия.
Ранее, как сообщал Курсор, американский историк предположил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!