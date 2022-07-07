Бернар-Анри Леви: в Украине сейчас решается судьба мирового порядка

Документалист представил в Тель-Авивском художественном музее свой новый фильм о войне в Украине, о судьбах людей и мужестве украинского народа.

Французский философ и известный писатель Бернар-Анри Леви представил в Тель-Авиве свой новый фильм «Почему Украина?» (Why Ukraine?). Это рассказ о войне, российском вторжении и смелости украинских бойцов. Кадры, которые показаны в ленте, он снимал с первых недель войны.

Бернар-Анри Леви признался перед показом, что с самого начала развязанной рф* войны он чувствовал необходимость поехать в Украину, чтобы увидеть все своими глазами, задокументировать и передать всему миру.

Леви ранее не раз вел съемки в странах, охваченных войнами или внутренними конфликтами. Он работал в Сирии, Боснии, а в Украину приезжал во время «оранжевой революции» в 2004 году. Но эта война, по его мнению, совершенно особенная.

«Эта война отличается от других, которые я освещал ранее. Потому что их исход не сильно повлияет на судьбу остального мира… Но здесь все наоборот. У меня с первых же дней было ощущение, что на карту поставлен мировой порядок, что исход этой войны изменит наши судьбы…», — сказал Леви.

Во время съемок фильма Леви ездил по всей Украине и, признается: все время чувствовал, что нет ничего важнее того, что он сейчас делает.

Израильские зрители одними из первых в мире увидели этот фильм. Для Бернара-Анри Леви это особенно важно, ведь, по его словам, у него две родины – Франция и Израиль. Показ организовал израильский телеканал i24news.

Леви надеется, что его фильм донесет до мира хотя бы часть того горя и ужаса, с которыми сейчас сталкиваются украинцы. А еще он призывает мир не поддаваться «усталости от войны», ведь именно этого ждет путин и его армия.

Ранее, как сообщал Курсор, американский историк предположил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!