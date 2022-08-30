Беспорядки в Багдаде: Иран закрыл границу с Ираком

Иран и Кувейт призывают граждан воздержаться от поездок в Ирак.

Иран закрыл свои сухопутные границы с Ираком на фоне беспорядков в Багдаде, произошедших после заявления влиятельного шиитского священнослужителя Муктаде ас-Садру о своем уходе из политики.

По словам высокопоставленного медицинского чиновника, число погибших в Багдаде возросло до 20 иракцев.

Иракские военные заявили, что они запустили четыре ракеты по сильно укрепленной Зеленой зоне, резиденции правительства Ирака, где ночью бушевали вооруженные столкновения между ополчением, верным иракскому священнослужителю Муктаде ас-Садру, и иракскими силами безопасности.

Иранское государственное телевидение назвало «беспорядки» и «комендантский час» в иракских городах причиной закрытия границы. Страна призвала иранцев избегать любых поездок в Ирак, а иранских шиитских паломников в Ираке — избегать дальнейших поездок между городами.

Решение Ирана было принято в то время, как миллионы иранцев готовились посетить Ирак для ежегодного паломничества к шиитским местам.

Кувейт также призвал своих граждан в соседнем Ираке покинуть страну.

Государственное информационное агентство Кувейта KUNA призвало тех, кто надеется поехать в Ирак, отложить свои планы из-за вспышки ожесточенных уличных столкновений между соперничающими шиитскими группировками в стране.

Курсор писал ранее, что заявление наиболее влиятельного в Ираке шиитского имама Муктада ас-Садра о выходе из политики спровоцировало протесты в столице страны, Багдаде, в результате чего в городе был введен комендантский час.