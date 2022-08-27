Без американцев и британцев: МАГАТЭ утвердило состав миссии на Запорожскую АЭС — СМИ

Делегацию Международного агентства по атомной энергии на крупнейшую в Европе атомную электростанцию возглавит глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже сформировало состав миссии, которая должна прибыть на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на следующей неделе.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, в состав делегации вошли глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, а также 13 экспертов «из преимущественно нейтральных государств».

«Ни Соединенные Штаты, ни Великобритания, страны, которые россия* считает несправедливо предвзятыми из-за их решительной поддержки Украины, не представлены», — говорится в материале.

В МАГАТЭ отказались комментировать подробности миссии. Представитель агентства лишь отметил, что МАГАТЭ ведет активные консультации по поводу предстоящей миссии.

Как сообщал Курсор, инспекторы Международного агентства по атомной энергии готовы совершить экстренный визит на оккупированную россией Запорожскую атомную электростанцию ​​в Украине в начале следующей недели после прорыва в переговорах о доступе 6на объект. Вероятно, этот визит состоится в понедельник, 29 августа.

Команда МАГАТЭ планирует доставить на крупнейшую в Европе АЭС запасные части, приборы радиационного контроля и другие жизненно важные материалы на на фоне опасений, что боевые действия в этом районе, повредившие линии электропередач и вызвавшие пожары на объекте, могут привести к ядерной катастрофе.

Ранее Курсор информировал о том, что в россии «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокацию» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

Курсор также писал о том, что, по словам заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинса, Соединенные Штаты обеспокоены действиями россиян на Запорожской атомной электростанции, так как все это может спровоцировать новую ядерную катастрофу и значительно увеличивает риск возможного выброса радиации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!