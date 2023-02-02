Бежавший из рф офицер российской армии сделал громкое заявление в интервью BBC

Он сказал: «Я даже не имею морального права просить прощения у украинцев».

В интервью Би-би-си бежавший из страны офицер российской армии признался: «Наши войска пытали украинцев».

Константин ефремов*, высокопоставленный офицер, сказал, что россия теперь считает его предателем и перебежчиком. Ефремов заявил, что пытался уйти из армии, но позже был уволен за отказ вернуться в Украину. С тех пор он бежал из рф.

«Я решил уйти. Я подошел к своему командиру и объяснил свою позицию. Он отвел меня к старшему офицеру, который назвал меня предателем и трусом… Полковник обещал посадить меня на срок до 10 лет за дезертирство и обратился в полицию», — сказал он.

Ефремов заявил в интервью Би-би-си: «Я извиняюсь перед всем украинским народом за то, что пришел к ним незваным гостем с оружием в руках. Слава Богу, я никого не обидел. Я никого не убивал. Слава Богу, меня не убили».

Он добавил: «Я даже не имею морального права просить прощения у украинцев. Я не могу простить себя, поэтому я не могу ожидать, что они простят меня».

Читайте также: «Гораздо больше 300 тысяч призывников»: в Украине предупредили о крупном наступлении рф.

Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.