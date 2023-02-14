Билл Гейтс дал 5 советов, которые помогут добиться успеха

Создатель компании Microsoft является примером человека, который добился большого успеха в жизни. К таким необходимо прислушиваться, на таких нужно ровняться.

Билл Гейтс является тем человеком, за советы и рекомендации которого люди готовы платить большие деньги. Но он дает их бесплатно, и многие из его рекомендаций помогают людям поверить в себя и идти вслед за мечтой.

Одни из таких советов были опубликованы в GQ.

1. Мой посуду. Билл Гейтс считает, что мытье посуды — это отличный ритуал для хорошего сна. И его он соблюдает каждый вечер. Все из-за того, что хороший сон — это залог продуктивного дня. Это простое и механическое занятие позволяет расслабить мозг и постепенно подготовить его ко сну, чтобы на утро голова была свежая и день был более удачным.

2. Займись спортом. Тут Билл Гейтс имеет в виду совершенно конкретные виды спорта — теннис и гольф. Но любой вид спорта — это, прежде всего, нагрузка на организм, которая позволяет не просто оздоровить тело, но и душу. Также занятие спортом помогает поддерживать мозг молодым, бодрым и активным.

3. Возьмись за чтение. Многие поклонники Гейтса знают, что их кумир — настоящий фанат чтения. И читает миллиардер практически все подряд — от биографий известных личностей до научной фантастики. Также филантроп читает новости и всегда находится в курсе событий.

4. Предпочитай развивающие игры. Помимо тенниса и гольфа, а также, когда в руках у Билла Гейтса нет любимой книги, он играет в бридж (по рекомендации Уоррена Баффета). В целом разработчик любит карты и настольные игры, считая, что они развивают мышление.

5. Общайся с теми, кем увлекаешься. Билл Гейтс считает, что необходимо окружать себя теми людьми, которые могут сделать тебя лучше, научить чему-нибудь. Поэтому он охотно общается с Уорреном Баффетом — американским предпринимателем, который является один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов. По мнению Гейтса, это не обязательно должны быть успешные и богатые люди, это должно быть личности, которые могут вдохновлять стать лучшей версией себя вчерашнего.

Ранее «Курсор» информировал, что Билл Гейтс отказывается покупать смартфоны iPhone.