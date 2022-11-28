Биограф королевы Елизаветы назвал новую вероятную причину ее смерти

Королева боролась с раком костного мозга и, вполне возможно, именно этот недуг стал причиной ее смерти.

Королевский биограф и друг принц Филиппа Джайлс Брандрет написал книгу, в которой рассказал, что перед смертью королева Великобритании Елизавета II боролась с раком костного мозга.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Книга называется Элизабет: интимный портрет (Elizabeth: An Intimate Portrait). Она выйдет в декабре. В ней Брандерт подробно описал последние дни жизни монарха.

По его слова, Королева знала, что ее время заканчивается, и приняла это с достоинством. Также автор процитировал доктора Иэна Гриншилдса, который был рядом с королевой в замке Балморал в канун смерти.

«Ее вера была для нее всем. Она сказала мне, что ни о чем не жалеет», — отметил доктор Гриншилдс.

По словам автора книги, рак костного мозга объясняет ее усталость, потерю веса и те «проблемы с подвижностью», о которых часто говорили в течение последнего года. Он добавил, что самым распространенным симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома — заболевание, которое часто поражает пожилых людей.

Отметим, что еще в июне этого года королевский эксперт Даниэла Эльзер изучил новые фото королевы Елизаветы II и заявил, что она «угасает на наших глазах». Уже 8 сентября в Букингемском дворце сообщили, что 96-летняя королева умерла.

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