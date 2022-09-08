Королева Елизавета II умерла

В Букингемском дворце сообщили, что 96-летняя королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни.

Это произошло сегодня днем в Балморале.

«Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», – сообщили в The Royal Family.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Отметим, что сегодня, 8 сентября, Букингемский дворец заявил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании, которой они посоветовали оставаться под их присмотром.

После этого дети Елизаветы II срочно отправились к 96-летнему монарху. Среди них был Чарльз, Анна, Эндрю, Эдуард. Также в Балморал приехали браться Уильям и Гарри.

Эта новость взбудоражила всю мировую общественность, которая внимательно следила за происходим. Помимо этого, британский канал BBC отменил все программы в связи с известиями о королеве.

Также возле ворот замка Балморал собралось огромное количество людей, которые были встревожены состоянием Елизаветы. Также в Букингемском дворце отменили традиционную смену караула.