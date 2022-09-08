Королева Елизавета II умерла

Это произошло сегодня днем в Балморале.
«Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», – сообщили в The Royal Family.
The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W
— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022
Отметим, что сегодня, 8 сентября, Букингемский дворец заявил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании, которой они посоветовали оставаться под их присмотром.
После этого дети Елизаветы II срочно отправились к 96-летнему монарху. Среди них был Чарльз, Анна, Эндрю, Эдуард. Также в Балморал приехали браться Уильям и Гарри.
Эта новость взбудоражила всю мировую общественность, которая внимательно следила за происходим. Помимо этого, британский канал BBC отменил все программы в связи с известиями о королеве.
Также возле ворот замка Балморал собралось огромное количество людей, которые были встревожены состоянием Елизаветы. Также в Букингемском дворце отменили традиционную смену караула.