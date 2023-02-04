Блинкен отреагировал на резонансный инцидент с китайским дирижаблем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что присутствие китайского разведывательного аэростата в американском воздушном пространстве представляет собой «безответственный поступок», подтвердив, что он отменил планы поездки в Китай после инцидента.

«Секретарь принял к сведению заявление КНР с сожалением, но сообщил, что это безответственный поступок и явное нарушение суверенитета США и международного права, которое подрывает цель поездки», — говорится в заявлении Блинкена.

Напомним, что правительство Соединенных Штатов следит за аэростатом, принадлежащим Китаю и используемым для шпионажа, сообщает NBC News в четверг. Чиновники из Министерства обороны (DoD) заявили, что «высотный аэростат наблюдения» был впервые замечен над штатом Монтана в среду, пролетев через Канаду.

Представитель Пентагона заявил, что правительство предприняло шаги для «защиты от сбора конфиденциальной информации». Министерство обороны рассматривало возможность сбить воздушный шар, но отказалось от этого «из-за риска для безопасности и безопасности людей на земле из-за возможного поля обломков». Источник в Министерстве обороны сказал, что аэростат «имеет ограниченную ценность с точки зрения сбора разведданных сверх того, что [Китай] может сделать с помощью других средств».

Сегодня в пятницу министерство иностранных дел Китая заявило, что аэростат, вошедший в воздушное пространство США, сделал это случайно из-за форс-мажора.

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