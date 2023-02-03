Трамп призвал правительство «стрелять» по китайскому дирижаблю-шпиону над США

Блинкен отменил свой запланированный визит в Китай после инцидента, чтобы избежать эскалации ситуации.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что власти должны «сбить» китайский дирижабль, который вчера вошел в воздушное пространство США и подозревается в шпионаже.

«Сбить воздушный шар!», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social в пятницу. Однако ранее сегодня Пекин выступил с заявлением, в котором утверждалось, что воздушный шар случайно вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора и что он используется в метеорологических целях.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен, как сообщается, отменил свой запланированный визит в Китай после инцидента, чтобы избежать эскалации ситуации.

Читайте подробнее об инциденте c дирижаблем-шпионом над США: в Китае выступили с заявлением.

Китайский аэростат-шпион над США: стала известна реакция Пентагона.