Bloomberg: в Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса

В последнее время во многих странах начались новые вспышки коронавирусной инфекции. В центральных, северо-западных и южных провинциях Китая каждый день фиксируют новые случае заболевания.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению, 15 июля в стране сообщили о 450 заражениях — больше всего с 25 мая, большая часть случаев обнаружена в Аньхой и Ганьсу. Ежедневное количество случаев заражения возросло до самого высокого уровня за последние семь недель.

Отмечается, что в Шанхае, пережившем недельный общегородской карантин, зафиксировано 33 случая.

Ланьчжоу, столица провинции Ганьсу, ввела полный карантин и приказала своим более 4 миллионам жителей оставаться дома.

Уган, в котором проживает около 300 000, также объявил о карантине.

«Курсор» писал ранее, что впервые за два года большинство американцев считают, что коронавирус не следует считать серьезной угрозой для общественного здравоохранения. Такие результаты показал новый опрос исследовательского центра Pew Research Center.

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