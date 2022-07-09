Американцы больше не рассматривают COVID-19 как угрозу общественному здоровью — опрос

Было обнаружено, что республиканцы более негативно относятся к чиновникам здравоохранения, чем демократы. Эта тенденция стала заметна после начала пандемии.

Впервые за два года большинство американцев считают, что коронавирус не следует считать серьезной угрозой для общественного здравоохранения,

Такие результаты показал новый опрос исследовательского центра Pew Research Center.

На просьбу оценить уровень угрозы, которую представляет коронавирус, 58% американцев заявили, что считают COVID-19 либо незначительной угрозой, либо вообще не считают его угрозой.

С другой стороны, 41% респондентов заявили, что коронавирус по-прежнему следует считать серьезной угрозой для здоровья населения .

В разгар пандемии в США две трети американцев (67%) считали COVID-19 серьезной угрозой для здоровья населения .

Многие американцы считают, что Соединенные Штаты уделяют слишком мало внимания поддержке экономики, образования и общего качества жизни американского населения в условиях пандемии COVID-19, также обнаружил Pew.

Ранее редакция нашего сайта писала, что выявлена возможная причина долгого «мозгового тумана» COVID. Исследователи из Австралии и Люксембурга, возможно, определили причину неврологических последствий длительного COVID, включая туман в голове.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Южной Корее зафиксирован резкий всплеск случаев заражения COVID-19.

Еще напомним, что вакцины, которая на самом деле защищает от коронавируса, еще нет.