Рф обвинила Украину в планах по вторжению в Приднестровье: в Молдове отреагировали

Молдова отвергла обвинение министерства обороны рф* в том, что Украина планирует вторгнуться в отколовшийся от Молдовы регион Приднестровья, и призвала к спокойствию.

«Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова. Наши ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет проинформировано», — заявили власти Молдовы.

Напомним, минобороны россии обвинило Украину в подготовке «вооруженной провокации» против Приднестровья, в частности с помощью бойцов батальона «Азов». В российском ведомстве утверждают, что в качестве повода для «вторжения украинской армии» планируют инсценировать «якобы наступление российских войск» с территории Приднестровья.

Президент Молдовы Майя Санду ранее в этом месяце обвинила москву в планировании государственного переворота с целью свержения правительства и втягивания Приднестровья в войну.

В 1990 году от тогдашней советской Молдовы откололся преимущественно русскоязычный регион. После распада Советского Союза в 1991 году пророссийские сепаратисты вели кровопролитную войну с молдавскими правительственными войсками.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.