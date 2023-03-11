Более 300 человек заболели загадочной болезнью на круизном лайнере в США

Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что более 300 пассажиров и членов экипажа заболели неизвестной болезнью во время недавнего рейса на корабле «Рубиновая принцесса» компании Princess Cruises.

Как сообщает The Metro News, вспышка случилась на корабле во время рейса из Техаса в Мексику и обратно с 26 февраля по 5 марта.

Уточняя подробности, новостное агентство также сообщило, что из 2881 пассажира 284 человека сообщили о болезни, что составляет почти 10%, по данным исследователей Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Из 1159 членов экипажа заболели 34, что составляет около 3%. Согласно расследованию CDC, преобладающими симптомами были рвота и диарея. По состоянию на вторник причина все еще была «неизвестной».

CBS News сообщает, что эксперты не знают точной причины болезни. Они еще не определились.

По данным CDC, после начала вспышки экипаж на корабле стал чаще убираться и использовать методы дезинфекции. Кроме того, они собрали образцы стула для исследования CDC.

«Рубиновая принцесса» и в прошлом попадала в заголовки газет как место нескольких вспышек COVID-19, включая круиз 2020 года в начале пандемии коронавируса, который пришвартовался в Австралии с сотнями положительных случаев на борту. В последние годы CDC отслеживал вспышки COVID-19 на круизных лайнерах. Отслеживание дел в рамках программы закончилось в июле 2022 года.

Читайте также: врачи обнаружили «нерожденного близнеца-паразита» в мозгу годовалого ребенка.