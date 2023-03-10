Врачи обнаружили «нерожденного близнеца-паразита» в мозгу годовалого ребенка

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology, в мозгу годовалого ребенка был обнаружен «нерожденный близнец». Это произошло в Шанхае, Китай. Такое открытие — это один из немногих случаев состояния, известного как «плод в плоде», при котором близнецы соединяются в утробе матери, но развивается только один из них.

В исследовании говорится, что ребенок был доставлен в больницу после выявления проблем с моторикой и увеличения головы. Развивающийся плод близнеца был обнаружен врачами в мозгу ребенка-хозяина. В исследовании добавлено: «У 1-летней девочки с задержкой моторики и увеличенной окружностью головы был обнаружен внутрижелудочковый плод-в-плоде, монохориальный диамниотический близнец». Кроме того, сканирование генома показало, что плод был близнецом ребенка.

Термин «паразитический близнец» также используется для описания состояния. Согласно отчету IFL Science, такие случаи начинают появляться в первом триместре беременности. Это происходит, когда группа клеток, образующихся в результате оплодотворения женской яйцеклетки и мужского сперматозоида, не может правильно расщепиться. После этого один из молодых зародышей окутывается другим. Он не может развиваться, будучи заключенным в репликационные клетки другого близнеца, но остается «живым» благодаря кровоснабжению.

Подобное происшествие происходит не впервые. В брюшной полости египетского мальчика-подростка находился плод, который жил там 16 лет. Его обнаружили там в 1997 году. Кроме того, в ноябре прошлого года восемь эмбрионов были извлечены из желудка 21-дневного младенца в Джаркханде, Индия.

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