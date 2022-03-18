Более 800 еврейских семей Великобритании готовы принять у себя украинских беженцев

Более 800 еврейских семей предлагают принять у себя украинских беженцев через благотворительную организацию World Jewish Relief. В организации назвали такое решение еврейской общины «свидетельством решимости». Одним из тех, кто зарегистрировался, стал 62-летний Джимми Штраус из Криклвуда, который не раз посещал Украину.
Об этом сообщили в издании The Jewish Chronicle.
Он рассказал, что живет со своей супругой и взрослым сыном в отдельном доме. У него есть свободная комната, в которую можно заселить беженцев.
По словам Штрауса, еврейское наследие учит протягивать руку помощи даже незнакомым людям.
А вот сам директор World Jewish Relief Пол Антикони заявил, что организация имеет крепкие связи с Украиной.
Ранее Курсор сообщал, что евреи Венгрии, Молдовы и Польши отмечают Пурим с украинскими беженцами.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что студенты Ешивы отправились в Вену, чтобы помочь украинским беженцам.
Еще напомним, что еврейские дети во многих странах будут молиться за здоровье ровесников в Украине.