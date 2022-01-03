Болсонару госпитализирован с непроходимостью кишечника

В июле 2021 года Болсонару был доставлен в больницу из-за кишечной непроходимости после хронической икоты.

Президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован в понедельник из-за непроходимости кишечника, и ему, возможно, придется перенести операцию из-за последнего осложнения, нанесенного ножом в 2018 году.

Об этом сообщает jpost.com.

Болсонару сказал, что почувствовал себя плохо в воскресенье после обеда, и врачи вставили назогастральный зонд. Болсонару сказал, что это вторая госпитализация «с такими же симптомами» после того, как он получил ножевое ранение во время кампании в сентябре 2018 года и перенес серию неотложных операций.

Больница Vila Nova Star подтвердила в медицинской справке, что Болсонару был госпитализирован в больницу рано утром в понедельник с кишечной непроходимостью.

«Он находится в стабильном состоянии, проходит лечение и будет повторно осмотрен сегодня утром командой доктора Антонио Луиса де Васконселлоса Маседо. На данный момент нет прогнозов, что он будет выписан», — говорится в сообщении.

В июле 2021 года он был доставлен в больницу Vila Nova Star в Сан-Паулу из-за кишечной непроходимости после хронической икоты.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.