Хотя информацию о состоянии здоровья путина* тщательно скрывают, эксперты наблюдают отчетливые признаки нарушений психики главы рф.

Борьба российского лидера с комаром во время визита в Кронштадт породила новую волну слухов вокруг его здоровья. На видео запечатлено, что путину пришлось убивать насекомое левой рукой на правой щеке, так как правая рука у него почти не функционирует.

Одной Левой. Путин справился с комаром на прогулке pic.twitter.com/uyrZOVH0JR — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 31, 2022

Странное поведение путина прокомментировал британский военный эксперт, профессор Майкл Кларк.

Как сообщает портал Express, в новом радио-интервью Кларк заявил, что упомянутое выше поведение путина снова свидетельствует о том, что глава рф очень скрупулезно скрывает состояние своего здоровья от общественности. Это, а еще чрезмерное использование главой кремля ботокса с целью выглядеть моложе, говорит о его неврозах и ипохондрии – болезненных страхах за свое здоровье и навязчивых поисках у себя разных болезней, полагает профессор.

Тем не менее, по словам Кларка, нет никаких точных данных по этому вопросу.

«Слухи ходят уже давно, но никто точно не знает… Я считаю, в рф никто не знает, болен ли путин вообще, или у него просто обычные возрастные изменения», — заявил профессор. Он также отметил о распространенном предположении, что одутловатый вид главы кремля является результатом того, что он употребляет стероидные гормоны для какого-либо лечения.

Напомним, что президент Ирана Ибрагим Раиси в следующем месяце планирует поехать в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, несмотря на санкции США против него.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!