Могли избежать катастрофы: Борис Джонсон признал главную ошибку НАТО в отношении Украины

09:23, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Бывший премьер-министр Великобритании написал статью для The Washington Post.

«На протяжении десятилетий мы использовали дипломатическую двусмысленность в отношении НАТО и Украины — и это закончилось полной катастрофой», — такими словами начал свою статью Борис Джонсон, опубликованную газетой The Washington Post.

«Мы годами говорили украинцам, что у нас в НАТО политика «открытых дверей», что они имеют право «выбирать свою судьбу» и что россия* не должна иметь права вето. И все это время мы открыто сигнализировали москве, что Украина никогда не вступит в альянс — потому что очень многие члены НАТО просто сами воспользуются своим правом вето», — написал он.

Джонсон задался вопросом: чего они достигли, когда проводили такую лицемерную политику?

«Результат — худшая война в Европе за 80 лет. Президент россии владимир путин разрушил бесчисленное количество жизней, домов, надежд и мечтаний. Он также уничтожил малейшую причину сочувствовать ему или потакать его паранойе. Попутно он испарил кампанию против членства Украины в НАТО. Раньше говорили, что украинское население слишком разделено по вопросу о членстве в НАТО; и до 2014 года вы, безусловно, могли привести этот аргумент. Посмотрите на цифры сейчас. Согласно одному недавнему опросу, поддержка членства Украины в НАТО сейчас зашкаливает — 83 процента», — написал Джонсон.

Политик отметил, что раньше люди утверждали, что Украина несовместима с НАТО в военном отношении. Сегодня украинцы перебрасывают головокружительное разнообразие техники из стран НАТО, проявляя высочайшее мастерство и отвагу.

«Нет абсолютно ничего, чему НАТО могло бы научить украинцев в ведении войны — на самом деле, они могли бы научить нас многому. Прежде всего, люди утверждали, что перспектива членства Украины в НАТО была «провокационной» для путина и для россии. По правде говоря, мы никогда не должны были принимать этот аргумент. Мы должны были настаивать на реальности — что кремлю нечего бояться НАТО, потому что это оборонительный альянс», — добавил Джонсон, признав, что и сам совершил ошибку, придерживаясь указанного аргумента.

Он продолжил: «Посмотрите, что произошло, когда мы изо всех сил старались не провоцировать путина. Мы успокоили его на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Украинцы хотели Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Они получили несколько теплых слов о возможном членстве в НАТО, но не ПДЧ. Путин присутствовал на этом саммите и заявил, что доволен результатом. Что он сделал дальше? В 2014 году он вторгся на Донбасс и Крым со своим фирменным сочетанием откровенной лжи и жестокости. Вместо того, чтобы как следует наказать его, мы ответили политикой малодушного умиротворения».

Джон указал на ошибку НАТО и Европы: «Мы создали трагикомический «нормандский формат», в соответствии с которым к рф и Украине относились так, как будто они были одинаково виноваты, хотя именно рф была явно агрессором, а Украина была жертвой. С тех пор членство в НАТО теоретически стояло на повестке дня, но все знали, что этого просто не произойдет».

Он отметил, что НАТО произносило достаточно красивых фраз о членстве Украины, чтобы путин мог использовать их в своей пропаганде и утверждать, что россии грозит окружение.

«И все же реальность такова, что НАТО ничего не сделало для защиты Украины и ничего для продвижения дела членства Украины. По правде говоря, если бы вы спросили меня перед вторжением путина, когда Украина вступит в НАТО, я бы сказал: «Примерно, когда ад замерзнет, ​​или не раньше, чем через 10 лет. Но тогда, если бы вы спросили меня, будем ли мы теперь посылать в Украину танки «Челленджер», или танки «Абрамс», или немцы теперь отправят танки «Леопард», — я бы подумал, что вы сошли с ума. Так же, как я бы подумал, что вы сошли с ума, если бы сказали мне, что путин собирается вторгнуться», — написал Джонсон.

Британец заключил: «Путин напал на Украину, потому что считал — с многочисленными доказательствами — что мы не очень серьезно относимся к защите Украины. Он напал, потому что хотел восстановить старую советскую империю, и потому что он по глупости верил, что победит.

Если бы мы были достаточно смелыми и последовательными, чтобы ввести Украину в НАТО — если бы мы действительно имели в виду то, что говорили, — то этой полной катастрофы удалось бы избежать.

Я знаю, что в некоторых европейских столицах такой вывод будет трудно переварить. Но логика неизбежна.

Ради стабильности и мира Украина сейчас нуждается в ясности относительно своей позиции в архитектуре евроатлантической безопасности. Все наши увертки и плетения закончились бойней.

Украинцам нужно дать все необходимое, чтобы закончить эту войну как можно быстрее, и мы должны начать процесс принятия Украины в НАТО, и начать его сейчас».

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Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.

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