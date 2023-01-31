Могли избежать катастрофы: Борис Джонсон признал главную ошибку НАТО в отношении Украины

Джон указал на ошибку НАТО и Европы: «Мы создали трагикомический «нормандский формат», в соответствии с которым к рф и Украине относились так, как будто они были одинаково виноваты, хотя именно рф была явно агрессором, а Украина была жертвой. С тех пор членство в НАТО теоретически стояло на повестке дня, но все знали, что этого просто не произойдет».

Он отметил, что НАТО произносило достаточно красивых фраз о членстве Украины, чтобы путин мог использовать их в своей пропаганде и утверждать, что россии грозит окружение.

«И все же реальность такова, что НАТО ничего не сделало для защиты Украины и ничего для продвижения дела членства Украины. По правде говоря, если бы вы спросили меня перед вторжением путина, когда Украина вступит в НАТО, я бы сказал: «Примерно, когда ад замерзнет, ​​или не раньше, чем через 10 лет. Но тогда, если бы вы спросили меня, будем ли мы теперь посылать в Украину танки «Челленджер», или танки «Абрамс», или немцы теперь отправят танки «Леопард», — я бы подумал, что вы сошли с ума. Так же, как я бы подумал, что вы сошли с ума, если бы сказали мне, что путин собирается вторгнуться», — написал Джонсон.

Британец заключил: «Путин напал на Украину, потому что считал — с многочисленными доказательствами — что мы не очень серьезно относимся к защите Украины. Он напал, потому что хотел восстановить старую советскую империю, и потому что он по глупости верил, что победит.

Если бы мы были достаточно смелыми и последовательными, чтобы ввести Украину в НАТО — если бы мы действительно имели в виду то, что говорили, — то этой полной катастрофы удалось бы избежать.

Я знаю, что в некоторых европейских столицах такой вывод будет трудно переварить. Но логика неизбежна.

Ради стабильности и мира Украина сейчас нуждается в ясности относительно своей позиции в архитектуре евроатлантической безопасности. Все наши увертки и плетения закончились бойней.