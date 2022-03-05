Ведущий художественный музей Украины превратился в волонтерский центр

Теперь, когда Украина подвергается нападению России, галерея закрыта, ее шедевры спрятаны в филиале музея во Дворце Потоцких или за высокими кучами мешков с песком.

Львовская национальная художественная галерея является ведущим художественным музеем Украины, и не зря.

Его постоянная коллекция сейчас насчитывает более 60 000 экспонатов, охватывающих семь столетий.

Самая известная работа музея — «Ростовщик» французского художника эпохи барокко XVII века Жоржа де ла Тура.

Теперь, когда Украина подвергается нападению России, галерея закрыта, ее шедевры спрятаны в филиале музея во Дворце Потоцких или за высокими кучами мешков с песком.

Однако в офисах музея никогда не было так многолюдно.

Volunteers hard at work at Lviv’s National Art Gallery pic.twitter.com/qtOFKWlRfN — Lazar Berman (@Lazar_Berman) March 4, 2022

Снаружи к улице Коперника очередь из молодых украинцев, желающих стать добровольцами в поддержку борьбы своей страны против России.

Нижний этаж заполнен женщинами, упаковывающими картонные коробки с медикаментами.

Операцией руководит Марк Фецич, заведующий онкологическим отделением местной больницы до вторжения.

Теперь он проводит двенадцать часов в день в музее и очень мало времени в больнице.

Volunteers at Lviv’s National Art Gallery pic.twitter.com/hNWv4SvvF5 — Lazar Berman (@Lazar_Berman) March 4, 2022

«В своей повседневной практике я могу помочь лишь нескольким людям в день», — пояснил Фецыч. — Но прямо сейчас, координируя работу этого медицинского подразделения, мы можем помочь тысячам людей».

По его словам, товары поступают из Европы и США. Украина имеет логистический центр в Польше и оттуда отправляет товары во Львов.

В музее находится один из пяти волонтерских центров сортировки и отправки во Львове.

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