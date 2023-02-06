Боррель рассказал, могут ли войска ЕС отправить в Украину

По словам высокого представителя Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, какая-либо отправка войск странами Евросоюза в Украину не стояла и не стоит на повестке дня.

Об этом он заявил в интервью El Pais.

«Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска в Украину, но это точно не стоит на повестке дня и никогда не стояло», — сказал Боррель.

По его словам, европейские военные принимают участие в подготовке военнослужащих Украины. Сейчас украинские военные проходят обучение по управлению танками.

«Подготовка бойцов ВСУ уже началась в рамках военной миссии Европейского союза в тренировочных лагерях Польши и Германии. Это требует недель очень специализированного обучения», — заявил глава дипломатии ЕС.

Курсор писал уже, что у Зеленского ответили на ядерные угрозы медведева. Полномасштабная война в Украине имела свои причины, одной из которых является оккупация Крымского полуострова и Донбасса.

Также мы сообщали, что российский нацист, который показывал якобы череп бойца «Азова», получил пулю в лоб.

Напоминаем, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Самым пиковым моментом, по мнению аналитика, стала потеря Херсона, которая сильно ударила по боевому духу военных подразделений и по настроению всего российского общества.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!