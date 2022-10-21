Британия, ФРГ и Франция призвали ООН расследовать поставки Ираном дронов в рф

Страны группы E3 считают, что такие поставки могу быть расценены как нарушение Резолюции Совета безопасности Организации.

Великобритания, Франция и Германия в пятницу, 21 октября, призвали Организацию объединенных наций (ООН) расследовать обвинения в использовании российской федерацией* беспилотников иранского происхождения для нападения на Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что если обвинения будут доказаны, такие поставки могу быть расценены как нарушение Резолюции Совета безопасности ООН 2231.

«Мы приветствовали бы проведение расследования группой Секретариата ООН, ответственной за мониторинг выполнения Резолюции СБ ООН 2231, и готовы поддержать работу Секретариата в проведении технического и беспристрастного расследования», — говорится в письме трех стран, которые вместе известны как группа E3, распространенном среди членов Совбеза ООН.

Как сообщал Курсор, студенты из Ирана, Алжира, Индии и Палестины сегодня, 21 октября, собрались под иранским посольством в Киеве. Главный месседж акции: Иран не должен поддерживать российский террор против Украины.

Так, студенты-иностранцы поддержали украинцев, выступив против российской агрессии и использования для нее иранских дронов-камикадзе, которые бьют по мирному населению. Молодые люди подчеркивают, что живут в Украине, учатся в Украине и, как у все украинцы, хотят мирно жить.

Также Курсор информировал о том, что высокопоставленный иранский генерал предостерег Саудовскую Аравию от «полагания» на Израиль, заявив, что еврейское государство «рушится» и приведет к катастрофе для саудовской королевской семьи.

Полуофициальное издание Tasnim цитирует генерал-майора Хоссейна Салами, командующего иранским КСИР, который предостерег династию Аль-Саудов в Саудовской Аравии от развития отношений Эр-Рияда с Иерусалимом.

Напомним, наш сайт сообщал, что Яир Лапид заявил, что отношения Ирана и россии – проблема для всего мира. Политик не промолчал об иранских беспилотниках.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!