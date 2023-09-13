Британия отменяет безвизовый транзит для граждан рф и Грузии - названы причины

Ограничения по транзиту вступят в силу 6 октября.

Британское правительство заявило о своем решении отменить безвизовый транзит в аэропортах страны для граждан россии * и Грузии.

Ограничения по транзиту вступят в силу 6 октября, а в ближайшие недели будет действовать переходный период.

Таким образом, граждане россии и Грузии смогут воспользоваться транзитом только по билетам, которые приобрели до 00:01 8 сентября. А уже с 6 октября им будут необходимо получать транзитные визы для проезда через Британию во время транзита в другую страну.

В документе также сказано, что ограничения не будут касаться граждан, у которых есть визы или вид на жительство США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Швейцарии.

Стоит отметить, что после 2018 года граждане россии и Грузии занимают первые места среди лиц, которые злоупотребляют транзитными условиями Британии для получения убежища. В МВД Британии считают, что требование получения транзитной визы для этих граждан перед посещением страны не позволит им прибывать в страну под предлогом транзита, а затем просить убежище по прибытии. Поправки приняли в ускоренном порядке из-за опасения, что в ближайшее время потоки граждан из этих стран могут увеличиться.

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