Президент россии владимир путин* может быть «довольно опасным и безрассудным», если его загнать в угол.
Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Билл Бернс, сообщает CNN.
«Путин должен быть обеспокоен не только тем, что происходит на поле боя в Украине, но и тем, что происходит дома и в мире», — сказал Бернс.
Он, в частности, отметил, что, несмотря на февральское обещание Китая о «безграничной дружбе», Пекин отказался предложить военную поддержку, о которой просил путин, и «сдерживал свой энтузиазм в отношении ведения россией войны».
При этом, по словам главы ЦРУ, растущие проблемы россии оставили путину меньше вариантов, что делает его потенциально более опасным.
«Путин, загнанный в угол, путин, который чувствует себя спиной к стене, может быть довольно опасным и безрассудным», — считает Бернс.
Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин, возможно, продолжает попытки переложить вину за недавние военные неудачи рф в Харьковской области.
Так, российские СМИ информируют, что генерал-лейтенант роман бердников сменил генерал-полковника александра журавлева на посту командующего западным военным округом.
Также мы информировали о том, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!