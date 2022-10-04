Путин может быть опасным и безрассудным, если его загнать в угол, — директор ЦРУ

По словам Билла Бернса, растущие проблемы россии оставили путину меньше вариантов, что потенциально делает его более непредсказуемым.

Президент россии владимир путин* может быть «довольно опасным и безрассудным», если его загнать в угол.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Билл Бернс, сообщает CNN.

«Путин должен быть обеспокоен не только тем, что происходит на поле боя в Украине, но и тем, что происходит дома и в мире», — сказал Бернс.

Он, в частности, отметил, что, несмотря на февральское обещание Китая о «безграничной дружбе», Пекин отказался предложить военную поддержку, о которой просил путин, и «сдерживал свой энтузиазм в отношении ведения россией войны».

При этом, по словам главы ЦРУ, растущие проблемы россии оставили путину меньше вариантов, что делает его потенциально более опасным.

«Путин, загнанный в угол, путин, который чувствует себя спиной к стене, может быть довольно опасным и безрассудным», — считает Бернс.

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин, возможно, продолжает попытки переложить вину за недавние военные неудачи рф в Харьковской области.