Британская разведка рассказала, может ли россия добиться превосходства в воздухе

В Британии считают, что у россии* нет возможности для восстановления потенциала и возвращения превосходства в небе.

В британской разведке заявили, что россия теряет в войне против Украиной свои боевые самолеты и опытных пилотов.

Об этом говорится в заявлении Министерство обороны Великобритании.

В разведке отметили, что 3 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что российская федерация уже потеряла в Украине более чем в два раза больше самолетов, чем было потеряно в период войны в Афганистане. В частности, сейчас потери рф составляют 278 самолетов в Украине по сравнению со 119 самолетами в Афганистане.

«Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, продолжающееся отсутствие у россии превосходства в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском оказания непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны», — заявили в разведке Британии.

Кроме этого, эксперты считают, что ситуация вряд ли поменяется в ближайшие несколько месяцев. Они заявили, что вероятные потери российской авиации существенно превышают их возможности по производству новых самолетов.

«Время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше снижает способность России восстанавливать боевую авиацию», — отметили в британском Минобороны.

Ранее Курсор писал, что аналитики ISW рассказали, почему кремль отходит от «ядерных игр». Украина и ее международные сторонники четко дали понять, что они не согласятся на переговоры под дулом пистолета.

Курсор сообщал, что риски применения россией ядерного оружия остаются низкими, при этом последствия для страны, в случае нажатия кнопки, будут катастрофическими.

Еще мы писали, что владимир путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!