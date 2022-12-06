Скандал в британской Палате лордов: пэра временно отстранили от участия в голосованиях

Пэру из партии Тори предъявлено обвинение в сокрытии данных о финансовой заинтересованности в фирме, которая выиграла государственный контракт.

Баронесса Моне, пэр из Палаты лордов, отстранена от присутствия на голосованиях. По ее словам она возьмет «отпуск» на время расследования законности ее деятельности.

Об этом информирует Daily Mail.

Баронессе предъявлены подозрения по поводу связей с фирмой, которая выиграла контракт на поставку средств индивидуальной защиты во время пандемии Covid.

Пэр-тори временно отстранен от участия в Верхней палате с немедленным вступлением в силу, «чтобы очистить свое имя от несправедливо выдвинутых обвинений».

Леди Моне в данный момент находится под следствием уполномоченного Палаты лордов по стандартам за то, что она якобы не заявила о финансовой заинтересованности в фирме PPE Medpro, которая в итоге выиграла государственный контракт на 200 миллионов фунтов стерлингов в разгар пандемии.

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