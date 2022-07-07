Прорыв в клонировании: ученые разработали гораздо более безопасный и экономичный метод

Генетическая информация хранится при невероятно низких температурах, и в случае отключения электроэнергии или нарушения работы морозильных камер в лабораториях этот генетический материал уничтожается.

Теперь новое исследование продемонстрировало способность клонировать мышей, используя только соматические клетки (не сперматозоиды или яйцеклетки), которые были высушены вымораживанием, что значительно больше подходит для этой задачи. Выводы были изложены в статье, опубликованной в журнале Nature.

«Здесь мы показываем, что лиофилизированные соматические клетки могут производить здоровые, фертильные клоны, предполагая, что этот метод может быть важен для создания альтернативных, более дешевых и более безопасных решений для биобанкирования без жидкого азота», — заявили авторы.

Современные методы клонирования включают удаление спермы или яйцеклеток, например, у последнего северного белого носорога, и длительное хранение спермы и эмбрионов до тех пор, пока их нельзя будет имплантировать самке.

Терухико Вакаяма и его коллеги из Университета Яманаси решили расширить этот подход, используя лиофилизированные соматические клетки для получения генетического материала, необходимого для клонирования. Взяв образец соматических клеток у мышей, исследователи подвергли их лиофильной сушке, при которой образец замораживают до того, как лед удаляют. Это позволяет заморозить образец на срок до девяти месяцев.

Клетки действительно умирают в этом процессе, но исследователи смогли выполнить перенос ядра соматической клетки и восстановить ядро, которое содержит всю необходимую генетическую информацию для создания ранней бластоцисты. Вскоре исследователи смогли создать стабильные эмбриональные линии из замороженных образцов.

После имплантации у самок мышей рождались здоровые клонированные пометы, которых затем скрещивали, чтобы доказать, что они способны к размножению.

Ученые отмечают, что их работа является важной вехой в стремлении к эффективному клонированию, но она не лишена недостатков. Лиофилизация приводит к большему повреждению ДНК по сравнению с традиционными методами, а клонирование соматических клеток имеет небольшую репутацию врожденных дефектов. Это проблемы, которые необходимо решить, прежде чем это станет жизнеспособным методом спасения исчезающих видов.

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