Химики из Дании и США придумали альтернативное топливо

По словам ученых, в современном мире еще значительно субсидируется ископаемое топливо, это связано с геополитикой и социально-политическими причинами.

Ученые из Национальной лаборатории Министерства энергетики США в Беркли совместно с коллегами из Датского технического университета разработали новую методику получения альтернативного топлива. Это вещество похоже на биологический дизель, которое создается в результате метаболизма почвенных бактерий.

Об исследовании пишет сайт cell.com.

Сообщается, что во время пережевывания пищи бактерии синтезируют молекулы, воспроизводящее большое количество энергии.

По словам микробиолога Пабло Крус-Моралеса, в химии все, что требует энергии для производства, высвобождает энергию при разрушении. Это дает возможность высвобождать большое количество энергии, как при сжигании нефти. Правда, как и горячие виды топлива, молекулы имеют взрывоопасные свойства.

Если научиться обогащать топливо при низких температурах, то на нем смогут летать ракеты и самолеты.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые разработали материал, восстанавливающий нервную ткань электроимпульсами. Израильские исследователи сообщили об изобретении материала, ускоряющего регенерацию поврежденных нервов с помощью электричества.

Кроме того, Курсор писал, что в Израиле разрабатывают цифровой Железный купол.

Еще напомним, что японские ученые обнаружили новые доказательства существования НЛО.