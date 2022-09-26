Будапешт не поддержит никаких санкций против рф в сфере атомной энергетики – МИД Венгрии

Тем временем премьер-министр страны Орбан заявил, что будет искать финансирование «в другом месте», если Брюссель не выплатит средства из фондов ЕС.

Венгрия не поддержит никаких санкций Европейского Союза против российской федерации*, которые могут прервать поставки ядерной энергии.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Европейская правда.

По словам Сийярто, Будапешт будет выступать против антироссийских санкций, которые повлияют на инженерные, строительные и информационные технологии, необходимые для реактора вблизи города Пакш.

«Мы никогда не поддерживали и никогда не будем поддерживать никаких санкций, которые ставят под угрозу наши ядерные инвестиции, прямо или косвенно», — сказал Сийярто, выступая в Международном агентстве по атомной энергии в Вене.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет искать финансирование в другом месте, если Брюссель не выплатит средства из фондов ЕС. Об этом он заявил во время выступления в парламенте.

«В связи с санкциями правительство обновило свою среднесрочную и долгосрочную энергетическую стратегию. С этой целью будет осуществлено 32 инвестиции на общую сумму 11 400 млрд форинтов. Необходимые ресурсы были обещаны Европейским Союзом. Если бюрократы в Брюсселе не дадут то, что принадлежит Венгрии, то мы получим эти деньги откуда-то еще — мы уже начали переговоры об этом», — сказал Орбан.

Венгерский премьер снова раскритиковал санкции ЕС против россии и заявил, что Брюссель ответственен за стремительный рост инфляции.

«Рост цен на энергоносители повышает инфляцию во всех странах, и это не подменяется экономическими процессами. Это явно вызвано санкциями, и ответственными являются политические решения в Брюсселе. … В области энергетики мы карлики, а Россия — гигант. Это первый раз, когда я вижу карлика, который накладывает санкции на великана», — сказал Орбан.

Он также заявил, что война в Украине будет продолжаться и в этом году, и в следующем, а Будапешт отказывается помогать Украине из-за того, что является соседом.

«Запад на стороне войны, Венгрия на стороне мира. Мы требуем немедленного прекращения огня и мирных переговоров. Для нас важнее всего безопасность и национальный суверенитет», — сказал венгерский премьер.

Как сообщал Курсор, Венгрия выдала разрешение, которое позволит российской государственной компании «росатом» построить два новых ядерных реактора.

Курсор также писал о том, что, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нужно изменить стратегию, чтобы настал мир и прекратилась война.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!